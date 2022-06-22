МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Согласно данным операторов газотранспортных сетей России и Украины, поставки российского газа через "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему в среду ожидаются на уровне предыдущих дней. СМИ сообщили о планах Минфина изъять у "Газпрома" 416 миллиардов рублей

Номинации на прокачку через "Северный поток" на газовые сутки 22 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне, отмечается на официальном сайте оператора.

По данным "Опетатора ГТС Украины", прокачка через украинскую территорию также остается на уровне предыдущих дней. Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 22 июня составляет 41,9 миллиона кубометров (днем ранее 41,4 миллиона). На этом уровне показатель держится с конца мая. При этом поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как украинская сторона отклоняет их.