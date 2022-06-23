2022-06-23T10:07:28+03:00

2022-06-23T10:07:28+03:00

2022-06-23T10:07:28+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220623/837269854.html

Подача российского газа через ГИС "Суджа" продолжается 23 июня

Газ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ В ПОДТВЕРЖДЕННОМ ЕЮ ОБЪЕМЕ, НА ГИС СУДЖА — 42,6 МЛН КУБОВ НА 23 ИЮНЯ, НА ГИС СОХРАНОВКА ЗАЯВКА ОТКЛОНЕНА — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.06.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60