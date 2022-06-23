МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ В ПОДТВЕРЖДЕННОМ ЕЮ ОБЪЕМЕ, НА ГИС СУДЖА — 42,6 МЛН КУБОВ НА 23 ИЮНЯ, НА ГИС СОХРАНОВКА ЗАЯВКА ОТКЛОНЕНА — КОМПАНИЯ

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