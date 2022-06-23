2022-06-23T10:07:28+03:00
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2022
https://1prime.ru/gas/20220623/837269854.html
Подача российского газа через ГИС "Суджа" продолжается 23 июня
Газ
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ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ В ПОДТВЕРЖДЕННОМ ЕЮ ОБЪЕМЕ, НА ГИС СУДЖА — 42,6 МЛН КУБОВ НА 23 ИЮНЯ, НА ГИС СОХРАНОВКА ЗАЯВКА ОТКЛОНЕНА — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.06.2022
энергетика, новости, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ В ПОДТВЕРЖДЕННОМ ЕЮ ОБЪЕМЕ, НА ГИС СУДЖА — 42,6 МЛН КУБОВ НА 23 ИЮНЯ, НА ГИС СОХРАНОВКА ЗАЯВКА ОТКЛОНЕНА — КОМПАНИЯ
Новость дополняется