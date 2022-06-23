МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Власти ФРГ боятся, что в случае перекрытия поставок газа из России по "Северному потоку" уже в следующем месяце из-за планового двухнедельного техобслуживания Москва не будет заниматься восполнением дефицита сырья за этот период, пишет The Financial Times со ссылкой на немецких чиновников.

Раньше экспортер восполнял приостановку прокачки по территории Украины и Польши, но сейчас, когда Польша официально отказалась от российского сырья, сделать это будет сложно.

Другие страхи немецких чиновников касаются варианта, при котором Россия полностью прекратит поставки газа.

Опасения связаны с тем, что Россия может использовать ситуацию с ежегодным техническим обслуживанием "Северного потока" и полностью перекрыть поставки этого энергоресурса в страну.

Как рассказал один из чиновников на условиях анонимности, "ситуация с поставками достаточно напряженная и без отключения "Северного потока".

При этом отключение газопровода из-за планового обслуживания сильно подорвет усилия Германии по заполнению своих подземных хранилищ газа перед зимним отопительным сезоном, считают собеседники.

Планируется, что "Северный поток" будет закрыт примерно на две недели — во второй половине июля — на проведение ежегодных технических работ. По словам члена немецкой бизнес-конфедерации BDI Карстена Ролле, раньше в это время российский экспортер газа — компания "Газпром" — восполняла "недопоставку сырья, отправляя в РФГ больше газа по территории Украины либо по газопроводу "Ямал — Европа", который проходит через Польшу.

У эксперта есть опасения, что в этом году такого замещения не будет. Он допускает, что ситуация с ремонтом может использоваться в качестве предлога для прекращения поставок газа на гораздо более долгий срок.