МОСКВА, 24 июня — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай и Индия покупают больше российской нефти, чем об этом известно "коллективному западу", считают экономические советники президента США. Благодаря скрытым поставкам на рынки двух азиатских гигантов реальное предложение нефти в мире выросло, что сдерживает рост цен. В Вашингтоне декларируют, что не заинтересованы в сокращении поставок российской нефти на мировой рынок, но стремятся максимально сократить доходы российского бюджета от экспорта энергоносителей. США в растерянности. Санкции против нефти из России дали неожиданный эффект

СКРЫТЫЕ ПОСТАВКИ

Глава совета экономических советников при администрации президента США Джозефа Байдена Сесилия Роуз заявила 23 июня в интервью агентству Bloomberg: "Сейчас рынок нефти довольно волатильный. Я слышала, отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы думаем, и поэтому на рынке увеличилось предложение".

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине союзники США в АТР, включая крупнейших потребителей региона Южную Корею и Японию, отказались покупать российскую нефть, экспортируемую через Козьмино — конечный пункт нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) мощностью 80 млн т/год. Трубопроводные поставки в Китай осуществляются по ответвлению от ВСТО — нефтепроводу Сковородино — Мохэ, пропускной способностью до 30 млн т/год. В прошлом году отгрузки из Козьмино составили более 35 млн т/год. По ВСТО нефть поступает также на российские НПЗ, находящиеся на Дальнем Востоке — в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.

Российские компании, поставляющие нефть по ВСТО, перенаправили экспортные потоки в Китай. Эта страна стала единственным покупателем нефти, отгружаемой в дальневосточном порте Козьмино — конечном пункте ВСТО. Нефть экспортируется в КНР не только по ВСТО. Все больше объемов поставляется из российских портов, расположенных на Западе России. В мае Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

Индия стала крупнейшим покупателем нефти, экспортируемой через балтийские, черноморские и даже арктические порты. По оценкам западных экспертов, азиатские страны в настоящее время покупают около половины всей экспортируемой из России нефти.

В период с 4 по 10 июня экспорт в Азию через неазиатские российские порты, по оценкам участников рынка, превысил 1 млн барр./сут.

Кроме того, для увеличения экспорта по ВСТО "Транснефть" намерена использовать антифрикционные присадки. Это позволить увеличить отгрузки из Козьмино на 140 тыс. барр./сут. (7 млн т/год). Жесть без нефти. Европейцам пообещали безумное лето из-за санкций

"АЗОРСКИЙ" МАРШРУТ

Bloomberg также сообщил о танкерах с российской нефтью, которые пропадают с радаров в районе Азорских островов. По данным агентства, танкеры исчезают с радаров потому, что отключаются транспондеры — устройства, позволяющие отслеживать движение судов в открытом море. Транспондеры отключаются для скрытой перегрузки сырья с относительно небольших нефтеналивных судов на крупнотоннажные танкеры типа Very Large Crude Carrier (VLCC), которые доставляют груз потребителям. Использование таких танкеров значительно сокращает транспортные издержки.

В данном случае скрытая перегрузка с судна на судно помогает судовладельцам и покупателям избежать санкций со стороны США и ЕС: прежде всего — запрета для европейских компаний страховать поставки российской нефти в третьи страны.

Трейдеры, включая тех, которые объявили о сворачивании своей деятельности в России, стремятся скрыть происхождение нефти, отгружаемой в российских портах для потребителей в Индии, Китае и других азиатских странах. По самому уязвимому месту. Что ждет Европу после "путинских ударов"

Подобный способ доставки использовали Иран и Венесуэла, против которых США также ввели жесткие санкции с целью нанесения им максимального экономического ущерба и свержения неугодных лидеров.

И НЕВИННОСТЬ СОБЛЮСТИ, И КАПИТАЛ ПРИОБРЕСТИ

Несмотря на введенные по инициативе США санкции против России, Вашингтон не заинтересован в сокращении предложения российской нефти на международном рынке. Об этом неоднократно говорили высокопоставленные представители администрации Байдена. Сокращение предложения способствует росту цен на топливо на рынке самих США, и в первую очередь — на бензин, который является в стране основным видом моторного топлива. Удорожание бензина очень болезненно воспринимается большинством американцев и вызывает недовольство правлением команды "сонного Джо". А чем ответят русские? США придумали хитрый план по ослаблению Китая

Вышеупомянутая Роуз дала интервью после выступления Байдена перед конгрессменами, в ходе которого президент предложил отменить на три месяца федеральный налог на бензин в размере 18 центов за галлон. По мнению главы Белого дома, такая мера позволит снизить в США розничные цены на бензин, которые на прошлой неделе достигли рекордной отметки, превысив $5/галлон. По сложившейся у лидеров "коллективного запада" политической традиции в удорожании топлива Байден обвиняет исключительно Кремль.

В Вашингтоне осознают, что сокращение предложения нефти из России приведет к дальнейшему росту цен на бензин не только в Европе, но и в США. При этом Белый дом пытается ограничить доходы российского бюджета от экспорта нефти и других энергоносителей. Предлагается ввести потолок цен на поставляемые из России нефть и другие энергоносители.