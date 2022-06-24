Скрытый экспорт. США запутались в оценках поставок российской нефти
МОСКВА, 24 июня — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай и Индия покупают больше российской нефти, чем об этом известно "коллективному западу", считают экономические советники президента США. Благодаря скрытым поставкам на рынки двух азиатских гигантов реальное предложение нефти в мире выросло, что сдерживает рост цен. В Вашингтоне декларируют, что не заинтересованы в сокращении поставок российской нефти на мировой рынок, но стремятся максимально сократить доходы российского бюджета от экспорта энергоносителей.
СКРЫТЫЕ ПОСТАВКИ
Глава совета экономических советников при администрации президента США Джозефа Байдена Сесилия Роуз заявила 23 июня в интервью агентству Bloomberg: "Сейчас рынок нефти довольно волатильный. Я слышала, отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы думаем, и поэтому на рынке увеличилось предложение".
После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине союзники США в АТР, включая крупнейших потребителей региона Южную Корею и Японию, отказались покупать российскую нефть, экспортируемую через Козьмино — конечный пункт нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) мощностью 80 млн т/год. Трубопроводные поставки в Китай осуществляются по ответвлению от ВСТО — нефтепроводу Сковородино — Мохэ, пропускной способностью до 30 млн т/год. В прошлом году отгрузки из Козьмино составили более 35 млн т/год. По ВСТО нефть поступает также на российские НПЗ, находящиеся на Дальнем Востоке — в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.
Российские компании, поставляющие нефть по ВСТО, перенаправили экспортные потоки в Китай. Эта страна стала единственным покупателем нефти, отгружаемой в дальневосточном порте Козьмино — конечном пункте ВСТО. Нефть экспортируется в КНР не только по ВСТО. Все больше объемов поставляется из российских портов, расположенных на Западе России. В мае Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию.
Индия стала крупнейшим покупателем нефти, экспортируемой через балтийские, черноморские и даже арктические порты. По оценкам западных экспертов, азиатские страны в настоящее время покупают около половины всей экспортируемой из России нефти.
В период с 4 по 10 июня экспорт в Азию через неазиатские российские порты, по оценкам участников рынка, превысил 1 млн барр./сут.
Кроме того, для увеличения экспорта по ВСТО "Транснефть" намерена использовать антифрикционные присадки. Это позволить увеличить отгрузки из Козьмино на 140 тыс. барр./сут. (7 млн т/год).
"АЗОРСКИЙ" МАРШРУТ
Bloomberg также сообщил о танкерах с российской нефтью, которые пропадают с радаров в районе Азорских островов. По данным агентства, танкеры исчезают с радаров потому, что отключаются транспондеры — устройства, позволяющие отслеживать движение судов в открытом море. Транспондеры отключаются для скрытой перегрузки сырья с относительно небольших нефтеналивных судов на крупнотоннажные танкеры типа Very Large Crude Carrier (VLCC), которые доставляют груз потребителям. Использование таких танкеров значительно сокращает транспортные издержки.
В данном случае скрытая перегрузка с судна на судно помогает судовладельцам и покупателям избежать санкций со стороны США и ЕС: прежде всего — запрета для европейских компаний страховать поставки российской нефти в третьи страны.
Трейдеры, включая тех, которые объявили о сворачивании своей деятельности в России, стремятся скрыть происхождение нефти, отгружаемой в российских портах для потребителей в Индии, Китае и других азиатских странах.
Подобный способ доставки использовали Иран и Венесуэла, против которых США также ввели жесткие санкции с целью нанесения им максимального экономического ущерба и свержения неугодных лидеров.
И НЕВИННОСТЬ СОБЛЮСТИ, И КАПИТАЛ ПРИОБРЕСТИ
Несмотря на введенные по инициативе США санкции против России, Вашингтон не заинтересован в сокращении предложения российской нефти на международном рынке. Об этом неоднократно говорили высокопоставленные представители администрации Байдена. Сокращение предложения способствует росту цен на топливо на рынке самих США, и в первую очередь — на бензин, который является в стране основным видом моторного топлива. Удорожание бензина очень болезненно воспринимается большинством американцев и вызывает недовольство правлением команды "сонного Джо".
Вышеупомянутая Роуз дала интервью после выступления Байдена перед конгрессменами, в ходе которого президент предложил отменить на три месяца федеральный налог на бензин в размере 18 центов за галлон. По мнению главы Белого дома, такая мера позволит снизить в США розничные цены на бензин, которые на прошлой неделе достигли рекордной отметки, превысив $5/галлон. По сложившейся у лидеров "коллективного запада" политической традиции в удорожании топлива Байден обвиняет исключительно Кремль.
В Вашингтоне осознают, что сокращение предложения нефти из России приведет к дальнейшему росту цен на бензин не только в Европе, но и в США. При этом Белый дом пытается ограничить доходы российского бюджета от экспорта нефти и других энергоносителей. Предлагается ввести потолок цен на поставляемые из России нефть и другие энергоносители.
https://1prime.ru/gas/20220624/837285698.html