МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что статья в Spiegel о возможности экспроприации части газопровода "Северный поток — 2" может быть провокацией. Сенатор оценил последствия изъятия части "Северного потока — 2" Германией

"Статья в Spiegel может быть провокационным вбросом. Поэтому предпочел бы говорить исключительно по факту принятых решений. Но подобные материалы говорят о развитии мощнейшего топливного кризиса. Причина очевидна. Это противоправные антироссийские санкций. Европа не может обойтись без российского газа", — отметил Слуцкий, подчеркнув, что газопровод уже был "принесен в жертву русофобской политике" западных стран.