МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в пятницу завершили торги снижением примерно на 3%, достигнув почти 1406 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Скрытый экспорт. США запутались в оценках поставок российской нефти

Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию слабым ростом — на отметке почти 1455 долларов (+0,5% к расчетной цене четверга — 1447,7 доллара). В первое время после открытия котировки стремились вверх, достигнув максимума торгов в 1482 доллара, а затем стали опускаться, закрепившись в диапазоне 1410-1440 долларов.

Ближе к концу торгов был достигнут ценовой минимум в 1389,7 доллара. Итоговая цена закрытия составила 1406 долларов за тысячу кубометров, что на 2,9% ниже расчетной цены четверга.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако в середине июня стоимость газа вновь перешла к резкому росту и в последние дни после снижения поставок из России продолжает расти. Котировки 15 июня — после сообщения "Газпрома" об уменьшении из-за технических ограничений поставок по "Северному потоку" (до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах — 40% от максимальной мощности) — превысили 1300 долларов, а на следующий день вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров.

Глава Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс в четверг, по данным СМИ, сообщил, что 10 из 27 европейских стран выпустили ранее предупреждение в отношении поставок газа — первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке пока нет.