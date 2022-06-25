2022-06-25T00:58:00+03:00
2022-06-25T01:13:59+03:00
2022-06-25T00:58:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220625/837291377.html
В России подорожает газ
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба утвердила с 1 июля оптовые цены на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными лицами: для промышленных предприятий газ подорожает на 5%,... ПРАЙМ, 25.06.2022
новости, энергетика, экономика, газ, россия, газпром, фас, цены на газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/20/835592048.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/20/835592048.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/20/835592047.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/20/835592047.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/20/835592032.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/20/835592032.jpg
https://1prime.ru/gas/20220624/837289198.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба утвердила с 1 июля оптовые цены на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными лицами: для промышленных предприятий газ подорожает на 5%, сообщается на портале правовой информации.
Самая высокая цена без учета НДС будет установлена для Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев — 5 413 рублей за 1000 кубометров.
А самая низкая цена утверждена для Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 907 рублей за 1000 кубометров.
Предприятия Москвы и Подмосковья будут платить за 1000 кубометров по 5 303 рубля, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — по 5 115 рублей.