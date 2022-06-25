МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба утвердила с 1 июля оптовые цены на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными лицами: для промышленных предприятий газ подорожает на 5%, сообщается на портале правовой информации. В ЕК рассказали, сколько стран Евросоюза не получают российский газ

Самая высокая цена без учета НДС будет установлена для Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев — 5 413 рублей за 1000 кубометров.

А самая низкая цена утверждена для Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 907 рублей за 1000 кубометров.

Предприятия Москвы и Подмосковья будут платить за 1000 кубометров по 5 303 рубля, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — по 5 115 рублей.