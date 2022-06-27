МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Согласно данным операторов газотранспортных сетей, поставки российского газа через "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему в понедельник ожидаются на уровне предыдущих дней. Стало хуже: что теперь ждет немцев без российского газа

Согласно сайту оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 27 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Из-за задержек в работе немецкой Siemens газопровод не может поставлять более 67 миллионов кубометров в сутки.

Прокачка газа через Украину также остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины".

Кроме того, на этой неделе ожидается возобновление экспорта газа по "Турецкому потоку", что расширит возможности поставок российского газа в Европу, ограниченных по другим маршрутам. Эксплуатация магистрали приостановлена на период с 21 по 28 июня в связи с плановым ежегодным техническим обслуживанием.