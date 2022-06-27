В Евросоюзе решили скоординироваться для экономии газа
Еврокомиссия предложит странам ЕС предпринять совместные шаги для сокращения потребления газа
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МОСКВА, — 27 июн — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС в понедельник обсудят возможные варианты совокупного сокращения потребления природного газа в условиях падения поставок из России.
"Планирую предоставить на рассмотрение конкретные шаги, которые необходимо предпринять Еврокомиссии и властям, чтобы повысить готовность", — заявила Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Кроме того, в июле Еврокомиссия предоставит план координированной подготовки к возможному дефициту поставок газа.
https://1prime.ru/gas/20220627/837300862.html
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