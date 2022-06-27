МОСКВА, — 27 июн — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС в понедельник обсудят возможные варианты совокупного сокращения потребления природного газа в условиях падения поставок из России. Стало хуже: что теперь ждет немцев без российского газа

"Планирую предоставить на рассмотрение конкретные шаги, которые необходимо предпринять Еврокомиссии и властям, чтобы повысить готовность", — заявила Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Кроме того, в июле Еврокомиссия предоставит план координированной подготовки к возможному дефициту поставок газа.