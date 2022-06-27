МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 27 июня. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 миллиона кубометров на 27 июня", — сказал Куприянов. Транзит газа через ГИС "Сохрановка" не восстановился с 11 мая.
https://1prime.ru/gas/20220627/837301373.html
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