МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 27 июня. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Молдовагаз" предупредил должников об отключении газа с 1 августа

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 миллиона кубометров на 27 июня", — сказал Куприянов. Транзит газа через ГИС "Сохрановка" не восстановился с 11 мая.