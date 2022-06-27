МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Северный поток" может быть возвращен на полную или почти полную мощность уже к августу, если дипломатическое давление на Канаду со стороны Германии будет усиливаться в ближайшие недели, но гарантий такого исхода нет, заявил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. В Венгрии назвали условия, при которых экономика ЕС "попадет в беду"

"Мы ожидаем, что дипломатическое давление со стороны Германии на Канаду значительно возрастет в ближайшие несколько недель, будет найдено какое-то дипломатическое решение, и к августу "Северный поток" будет возвращен на полную или почти полную мощность, но такой результат не гарантирован", — сказал собеседник агентства.

При этом Смит допустил, что, если Германии все же не удастся договориться с Канадой, то в конечном итоге линия может быть полностью остановлена, но не сразу, а после длительного периода поставок с низкой пропускной способностью.

С ним согласен и замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Поставки по "Северному потоку" могут полностью остановиться, так как у еще работающих двигателей тоже через какое-то время закончится ресурс. И их нужно будет остановить, чтобы не допустить аварии", — объяснил он.

"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на компрессорной станции "Портовая" только три газоперекачивающих (ГПА) турбины, в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

В середине июня Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что прокачка газа по трубопроводу "Северный поток 1" будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции, старт которой запланирован на 11 июля. При этом в минувший четверг Financial Times сообщал об опасениях ФРГ, что Россия якобы может "воспользоваться" ежегодным техническим обслуживанием и полностью перекрыть поставки в страну.