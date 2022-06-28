МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Согласно ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК, объем доказанных запасов газа в мире в 2021 году сократился на 0,5% по сравнению с 2020 годом, до 205,865 триллиона кубометров, при этом в США, крупнейшем производителе газа в мире, показатель упал сразу на 7%. Доходы ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на 77%

С показателем в 12,246 триллиона Соединенные Штаты, которые активно наращивают экспорт сжиженного природного газа в Европу, заняли пятую строчку в мире.

На первом же месте по-прежнему располагается Россия, чьи доказанные запасы природного газа за год не изменились, оставшись на уровне 47,759 триллиона кубометров. Второе место осталось за Ираном с запасами 33,988 триллиона кубометров. На третьем месте Катар с объемами в 23,831 триллиона кубометров, на четвертом — Туркменистан (13,95 триллиона кубов), на шестом — Саудовская Аравия (8,507 триллиона, рост на 0,6%), на седьмом — ОАЭ (8,2 триллиона, рост на 6,2%). Замыкают десятку Нигерия, Венесуэла, Алжир.