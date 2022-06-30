МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. По данным операторов газотранспортных сетей, прокачка российского газа по двум основным коридорам — "Северному потоку" и газотранспортной системе (ГТС) Украины — в четверг ожидается на уровне предыдущих дней.

Оператор "Северного потока" сообщил, что заявки на газовые сутки 30 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Объем поставок через Украину также составит 42,2 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Кроме того, после плановых техработ с 27 июня возобновлены поставки по "Турецкому потоку".