МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля повышает регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей: для промышленности — на 5%, для населения — на 3%, следует из приказов регулятора, опубликованных на официальном портале правовой информации. В Австрии сообщили о крайне напряженной ситуации с запасами газа

Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. В 2021 и 2020 годах индексация оптовых цен составляла 3% и для населения, и для промышленности.

Как ранее пояснили в ФАС, индексация цен на газ на 3% для населения и на 5% для промышленных потребителей предусмотрена прогнозом социально-экономического развития РФ. Это ниже темпов инфляции.

Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Но глава министерства Максим Решетников в июне говорил, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития, это дает основание пересмотреть свой прогноз.