МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Минэкономики Германии рекомендует предприятиям обеспечить себя генераторами аварийного питания в свете возможной нехватки газа, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве на запрос депутата Штефана Пильзингера.
Ранее на этой неделе федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать.
По данным издания, в министерстве рекомендовали "оснащение генераторами аварийного питания, особенно для предприятий критической инфраструктуры". Отмечается, что генераторы должны будут обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.
https://1prime.ru/gas/20220702/837368936.html
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