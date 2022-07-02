МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Минэкономики Германии рекомендует предприятиям обеспечить себя генераторами аварийного питания в свете возможной нехватки газа, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве на запрос депутата Штефана Пильзингера. В Германии оценили, сколько стране будет стоить отказ от российского газа

Ранее на этой неделе федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать.

По данным издания, в министерстве рекомендовали "оснащение генераторами аварийного питания, особенно для предприятий критической инфраструктуры". Отмечается, что генераторы должны будут обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.