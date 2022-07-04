МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе днем в понедельник впервые с марта превысили 1700 долларов за тысячу кубометров, а к вечеру вплотную приблизились к отметке в 1800 долларов, выросли почти на 13%, следует из данных лондонской биржи ICE. Шольц призвал немцев готовиться к длительному экономическому кризису

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке почти 1630 долларов (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на платформе ICE Futures указаны в евро, +2% к расчетной цене пятницы — 1596,85 доллара). После снижения в первые два часа торгов до 1575,4 доллара (-1,3%) стоимость вновь перешла к росту, днем перешагнула порог в 1700 долларов, а к вечеру подошла к отметке в 1800 долларов. Цена закрытия составила 1799,1 доллара (+12,7%).

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.