БЕРЛИН, 6 июл — ПРАЙМ. Запуск "Северного потока – 2" для преодоления энергокризиса "не является вариантом", заявил вице-премьер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. В бундестаге призвали разблокировать "Северный поток — 2"

"У "Северного потока – 2" нет допуска, он находится под санкциями… американским санкционным режимом. Нет, это не вариант", — отметил он на полях конференции в Мюнхене.

При этом Хабек признал, что высокие цены на энергетику затрагивают все отрасли немецкой экономики. "Они (высокие цены — ред.) ложатся на граждан, на потребителей. Это горькая новость. Мы, конечно, можем политически позаботиться о том, чтобы это перераспределение происходило справедливым образом", — сказал министр.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску этого газопровода на ограниченный период времени для обеспечения Германии топливом. Он уточнил, что к такой мере можно прибегнуть, если поставка газа в страну не может быть гарантирована иным образом. По словам Эрнста, Евросоюзу нужно пересмотреть энергетические санкции против России, поскольку они не приносят ожидаемого результата.

"Северный поток – 2" — это российский газопровод, протянувшийся через Балтийское море до берегов Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство трубопровода завершилось в сентябре 2021 года, обе нитки были заполнены техническим, однако в феврале Германия остановила процесс сертификации, объявили проект "фактически замороженным".