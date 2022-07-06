Австрия передаст хранилище "Газпрома" в Хайдахе другому поставщику из-за отсутствия поставок газа
ВЕНА, 6 июл — ПРАЙМ. Принадлежащее "Газпрому" подземное хранилище газа в австрийском Хайдахе будет предоставлено другим поставщикам, поскольку оно до сих пор не заполнено, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
По его словам, страна ввела принцип "используй или потеряй", предполагающий, что газохранилища должны использоваться по назначению – для хранения топлива.
"А если этого не происходит, то они изымаются у оператора и предоставляются в распоряжение другим для хранения газа", — отметил Нехаммер в ходе пресс-конференции.
Он уточнил, что после того, как газохранилище в Хайдахе будет передано другим поставщикам, Австрия сможет использовать его в будущем.
Как уточнила австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер, энергетический регулятор E-Control уже запустил процесс, призванный прекратить систематическое ненаполнение хранилищ. Она пояснила, что, согласно закону, с 1 июля поставщикам больше нельзя использовать забронированные мощности, которые они систематически не заполняют. "Если накопления не происходит, мощности должны быть переданы другим, это критическая инфраструктура, которая необходима именно в таком кризисе. Именно это сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищем в Хайдахе", — пояснила министр.
Гевесслер также рассказала, что ЕС поручил Австрии и Германии совместно заботиться о наполнении этого газохранилища, страны уже работают над двусторонним соглашением. Вторым шагом станет подключение хранилища к австрийской газовой сети. Этот шаг уже был закреплен в правовом порядке, ожидается его скорейшая имплементация, отметила министр.
https://1prime.ru/gas/20220706/837395684.html