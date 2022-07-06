ВЕНА, 6 июл — ПРАЙМ. Принадлежащее "Газпрому" подземное хранилище газа в австрийском Хайдахе будет предоставлено другим поставщикам, поскольку оно до сих пор не заполнено, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока – 2"

По его словам, страна ввела принцип "используй или потеряй", предполагающий, что газохранилища должны использоваться по назначению – для хранения топлива.

"А если этого не происходит, то они изымаются у оператора и предоставляются в распоряжение другим для хранения газа", — отметил Нехаммер в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что после того, как газохранилище в Хайдахе будет передано другим поставщикам, Австрия сможет использовать его в будущем.

Как уточнила австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер, энергетический регулятор E-Control уже запустил процесс, призванный прекратить систематическое ненаполнение хранилищ. Она пояснила, что, согласно закону, с 1 июля поставщикам больше нельзя использовать забронированные мощности, которые они систематически не заполняют. "Если накопления не происходит, мощности должны быть переданы другим, это критическая инфраструктура, которая необходима именно в таком кризисе. Именно это сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищем в Хайдахе", — пояснила министр.

Гевесслер также рассказала, что ЕС поручил Австрии и Германии совместно заботиться о наполнении этого газохранилища, страны уже работают над двусторонним соглашением. Вторым шагом станет подключение хранилища к австрийской газовой сети. Этот шаг уже был закреплен в правовом порядке, ожидается его скорейшая имплементация, отметила министр.