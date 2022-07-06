МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС встретятся 26 июля для обсуждения возможных действий в случае кризиса поставок российского газа в зимние месяцы. Об этом в среду сообщили в Совете ЕС.

Через несколько дней после встречи Еврокомиссия должна предоставить проект плана ограничения потребления газа в случае дополнительного снижения поставок российских энергоносителей и сокращения спроса с целью восполнения запасов газа в хранилищах.