Министры энергетики ЕС обсудят 26 июля план действий в случае кризиса поставок российского газа
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС встретятся 26 июля для обсуждения возможных действий в случае кризиса поставок российского газа в зимние месяцы. Об этом в среду сообщили в Совете ЕС.
Через несколько дней после встречи Еврокомиссия должна предоставить проект плана ограничения потребления газа в случае дополнительного снижения поставок российских энергоносителей и сокращения спроса с целью восполнения запасов газа в хранилищах.
https://1prime.ru/gas/20220706/837398037.html
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