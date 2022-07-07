ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл — ПРАЙМ. Город Нарва в Эстонии может остаться без газа этой зимой из-за провалившегося тендера на закупку топлива, сообщила мэр города Катрин Райк государственному порталу ERR. Молдавию предупредили о рисках прекращения поставок газа из России

"Поскольку вчера провалился тендер на покупку газа у предприятия Enefit Power, не было предложений, то у нас газа на зиму нет, и мы объявим чрезвычайную ситуацию", — заявила она.

Мэр рассчитывает, что такой шаг позволит Enefit Power получить от департамента окружающей среды разрешение отапливать Нарву с помощью сланцевого масла, которое является более дешевым и стабильным в плане поставок, однако сильнее загрязняет окружающую среду.

Ранее председатель правления компании Хандо Суттер заявил, что чрезвычайную ситуацию необходимо объявить по всей стране и как можно быстрее. По его словам, это позволит снизить экологические требования к работе предприятий центрального отопления и решить проблему с нехваткой газа.