МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ."Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,3 миллиона кубометров на 12 июля. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,3 миллиона кубометров на 12 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал Куприянов.
https://1prime.ru/gas/20220712/837456552.html
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