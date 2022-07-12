МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ."Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,3 миллиона кубометров на 12 июля. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Поставки газа из России через Украину ожидаются 12 июля на прежнем уровне

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,3 миллиона кубометров на 12 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал Куприянов.