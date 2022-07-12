МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" в первом полугодии снизил продажи СПГ на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,22 миллиарда кубометров, при этом продажи за рубежом сократились на 5,2%, до 4,05 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. Новатэк увеличил добычу газа в первом полугодии

Объем реализации газа в России в этот период составил 34,16 миллиарда кубометров, что на 2% меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

Только во втором квартале продажи газа на внутреннем рынке составили 14,79 миллиарда кубометров, снизившись на 3,4% в годовом выражении. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 2,2 миллиарда кубометров, сократившись на 8,3%. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 16,99 миллиарда кубометров, что на 4% ниже по сравнению со вторым кварталом 2021 года.