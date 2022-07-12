2022-07-12T13:35:00+03:00
2022-07-12T13:55:45+03:00
2022-07-12T13:35:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220712/837460609.html
Новатэк увеличил добычу газа в первом полугодии
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Добыча газа "Новатэка" в первом полугодии 2022 года, по предварительным данным, выросла на 1,9% и составила 40,89 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. Во втором... ПРАЙМ, 12.07.2022
энергетика, новости, газ, россия, новатэк, газ
https://1prime.ru/images/83343/96/833439611.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83343/96/833439611.jpg
https://1prime.ru/images/83343/96/833439610.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83343/96/833439610.jpg
https://1prime.ru/images/83343/96/833439609.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83343/96/833439609.jpg
https://1prime.ru/energy/20220712/837460643.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Добыча газа "Новатэка" в первом полугодии 2022 года, по предварительным данным, выросла на 1,9% и составила 40,89 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
Во втором квартале увеличил добычу газа на 1,5%, до 20,25 миллиарда кубометров, но сократил добычу жидких углеводородов — на 8,5%, до 2,8 миллиона тонн.