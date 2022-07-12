МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Добыча газа "Новатэка" в первом полугодии 2022 года, по предварительным данным, выросла на 1,9% и составила 40,89 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. Новатэк сократил добычу жидких углеводородов во втором квартале

Во втором квартале увеличил добычу газа на 1,5%, до 20,25 миллиарда кубометров, но сократил добычу жидких углеводородов — на 8,5%, до 2,8 миллиона тонн.