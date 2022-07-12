В Германии выступили за снижение температуры в офисах
Торгово-промышленные палаты Германии предложили снизить температуру в офисах из-за газового кризиса
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) выступает за снижение температуры отопления в офисах в связи с газовым кризисом. Об этом заявил президент палаты Петер Адриан.
По его словам, на складах можно обойтись температурой ниже 17 градусов, также следует немного уменьшить отопление в офисах. Немцам придется одеться потеплее, добавил Адриан.
С рекомендациями DIHK не согласились профсоюзы страны. Председатель Немецкой ассоциации профсоюзов DGB Анья Пиль заявила, что "предписывать сотрудникам замерзать или носить толстые свитера — безответственно" из-за разных условий на предприятиях.
https://1prime.ru/gas/20220712/837461523.html
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