МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Японский министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда вновь обратился к США и Австралии с просьбой нарастить производство и поставки сжиженного природного газа в Японию. МЭА рассказало о трудной ситуации на нефтяном рынке

"Я снова попросил США и Австралию, которые разделяют ценности Японии, увеличить производство и обеспечить стабильные поставки СПГ", — передает его слова агентство Reuters.

По словам министра, страны отнеслись к его запросу с пониманием. Он подчеркнул, что мировой рынок СПГ находится под давлением из-за событий на Украине.

Помимо этого, Хагиуда выступил с соответствующим предложением во время встречи министров энергетики стран QUAD, которая прошла в среду на полях энергетического форума в Сиднее.

Международный энергетический форум проходит в Сиднее 12-13 июля, в центре внимания будут инновации в сфере зеленых технологий. Организаторами мероприятия выступают правительство Австралии и Международное энергетическое агентство (МЭА).

В форуме принимают участие министры энергетики США, Японии, Индии, Индонезии и Самоа, а также инвесторы и руководители крупных компаний индустрии.