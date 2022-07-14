БЕРЛИН, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость газа для немецких потребителей может взлететь минимум в три раза в 2023 году, предупредил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в беседе с медиагруппой RND. В Берлине призвали отключить подсветку Бранденбургских ворот ради экономии

"С 2023 года потребители газа должны будут ожидать увеличения авансовых платежей как минимум в три раза", — сказал он.

Мюллер отметил, что уже сейчас авансовые платежи по отоплению удваиваются, и это без учета последствий украинского конфликта. При этом некоторые биржевые котировки выросли уже сейчас в семь раз.

"Не все сразу и в полном объеме затронет потребителей, но в какой-то момент за это придётся платить", — заявил глава регулятора.

"И именно поэтому сейчас имеет смысл экономить больше", — добавил он.

ФРГ столкнулась с серьезным ростом цен на электроэнергию в связи с кризисом в энергетической отрасли. Сейчас немцы платят примерно 22 евроцента (13 рублей) за киловатт электричества, полученного из газа, что превышает прошлогодние цены в четыре раза.

В июне власти страны объявили о переходе ко второму этапу чрезвычайного плана по газу, который предполагает создание аукционной модели экономии сырья. Это даст возможность предприятиям энергетической отрасли снова закупать этот вид топлива, но вместе с тем будет поощрять отказ от него.