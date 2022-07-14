МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна быть готовой на случай, если Россия прекратит поставки газа. Биржевые цены на газ в Европе держатся ниже 1900 долларов

По словам главы государства, есть вероятность, что Франции придется обходиться без российского газа. "Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему", — подчеркнул Макрон.