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https://1prime.ru/gas/20220714/837486781.html
Макрон призвал Францию подготовиться к жесткому сценарию с газом
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна быть готовой на случай, если Россия прекратит поставки газа. По словам главы государства, есть вероятность, что... ПРАЙМ, 14.07.2022
энергетика, новости, газ, россия, франция, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна быть готовой на случай, если Россия прекратит поставки газа.
По словам главы государства, есть вероятность, что Франции придется обходиться без российского газа. "Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему", — подчеркнул Макрон.