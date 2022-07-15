МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Алжир поставит в Италию в 2022 году дополнительные 4 миллиарда кубометров газа сверх ранее запланированных 21 миллиарда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Отмечается, что алжирская государственная нефтедобывающая компания Sonatrach предоставит Италии дополнительно четыре миллиарда кубометров газа в этом году, сверх 21 миллиарда кубометров, запланированных ранее. Поставщик готов увеличить объемы транзита уже на следующей неделе.
Как пишет Reuters, общий объем экспорта газа Алжиром в прошлом году составил 54 миллиарда кубометров.
https://1prime.ru/gas/20220715/837506254.html
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