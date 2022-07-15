МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Алжир поставит в Италию в 2022 году дополнительные 4 миллиарда кубометров газа сверх ранее запланированных 21 миллиарда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. Bloomberg: Италия опередила ФРГ в снижении зависимости от российского газа

Отмечается, что алжирская государственная нефтедобывающая компания Sonatrach предоставит Италии дополнительно четыре миллиарда кубометров газа в этом году, сверх 21 миллиарда кубометров, запланированных ранее. Поставщик готов увеличить объемы транзита уже на следующей неделе.

Как пишет Reuters, общий объем экспорта газа Алжиром в прошлом году составил 54 миллиарда кубометров.