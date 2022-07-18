МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Немецкий энергоконцерн Uniper начал отбирать газ из своих хранилищ для поддержания ликвидности, предупредив клиентов о возможном росте цен, также компания запросила увеличение лимита по кредитной линии KfW в 2 миллиарда евро, которая уже исчерпана, говорится в сообщении компании. "Газпром" установил новый суточный рекорд по объему поставок газа в Китай

"В целях поддержания ликвидности Uniper… выполнил объявление от 8 июля 2022 года и с 11 июля 2022 года отбирает газ из собственных хранилищ", — говорится в сообщении. За это время и до сегодняшнего дня было изъято более двух тераватт-часов, уточнила компания.

"Также 11 июля Uniper разослал письмо своим клиентам с информацией о текущей рыночной ситуации и указал на возможность роста цен", — отмечается в сообщении.

Немецкая компания также сообщила, что исчерпала кредитную линию от KfW на сумму в два миллиарда евро на фоне снижения поставок российского газа и 18 июля подала заявку на увеличение кредитной линии.

Uniper 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры. Вице-канцлер, министр экономики германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство ФРГ не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании.

Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Крупнейший акционер Uniper — финская Fortum.