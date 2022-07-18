БЕРЛИН, 18 июл — ПРАЙМ. Мир не должен возвращаться к энергетике из ископаемых ресурсов, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц на международной конференции "Петерсбергский климатический диалог" в Берлине. Bild: Германия ожидает чрезвычайных ситуаций в регионах из-за нехватки газа

"Что с нами не должно случиться, так это оказаться в глобальном ренессансе ископаемой энергии, особенно угля", — подчеркнул Шольц.

Никто не может быть доволен тем, что и в Германии растёт процент получаемой из угля электроэнергии в ответ на дефицит газа, отметил канцлер ФРГ.

"Тем важнее, чтобы мы четко обозначили: это чрезвычайная мера, рассчитанная на ограниченный период времени, и которая не будет наносить ущерб нашим целям по климату", — добавил он.

Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В то же время правительство не планирует продления работы имеющихся АЭС, которые после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году было решено закрыть до конца 2022 года.

В конце июня Берлин объявил об активизации второго этапа плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает меры по его экономии. Если будет объявлен третий этап, Федеральное сетевое агентство само будет регулировать, кого обеспечивать газом, отдавая приоритет домохозяйствам и их электро- и энергоснабжению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что сокращение поставок газа из РФ в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе. Несмотря на призывы некоторых крупных политиков продлить эксплуатацию имеющихся АЭС, чтобы не ставить под вопрос благосостояние граждан, министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что атомная энергетика не поможет с решением газового дефицита, так как у Германии, по его мнению, "проблемы с отоплением, а не электричеством".