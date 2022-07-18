БАКУ, 18 июл — ПРАЙМ. Азербайджан планирует в ближайшие годы увеличить объем поставляемого в Европу газа до 20 миллиардов кубометров, заявила в Баку президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. СМИ рассказали, как Европа будет компенсировать нехватку газа из России

"Ежегодно мы поставляем из Азербайджана 8 миллиардов кубометров газа в Европу, в ближайшие годы мы доведем объем до 20 миллиардов кубометров. В следующем году мы доведем объем до 12 миллиардов кубометров", — сказала она, выступая с заявлением для прессы.