В Европе заявили о наращивании поставок газа из Азербайджана
Урсула фон дер Ляйен: Европа нарастит поставки газа из Азербайджана в ближайшие годы
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БАКУ, 18 июл — ПРАЙМ. Азербайджан планирует в ближайшие годы увеличить объем поставляемого в Европу газа до 20 миллиардов кубометров, заявила в Баку президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Ежегодно мы поставляем из Азербайджана 8 миллиардов кубометров газа в Европу, в ближайшие годы мы доведем объем до 20 миллиардов кубометров. В следующем году мы доведем объем до 12 миллиардов кубометров", — сказала она, выступая с заявлением для прессы.
https://1prime.ru/gas/20220718/837524935.html
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