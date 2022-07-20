МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), Германия снова начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) в ожидании возобновления работы "Северного потока". Путин прокомментировал ситуацию с турбиной для "Северного потока"

Операторы сообщают, что немецкие потребители перешли к более активному отбору из ПХГ после остановки "Северного потока", являющегося ключевым газопроводом в регион, на плановое техобслуживание до 21 июля. Нехватка газа на немецком рынке привела к тому, что 12 июля Германия впервые с апреля перешла к нетто-отбору газа из "подземок". Затем страна вновь вернулась к нетто-закачке, прервавшейся 18 июля.

Несмотря на опасения на европейском рынке о том, что "Газпром" не возобновит экспорт газа в Европу по "Северному потоку" после техобслуживания, оператор магистрали Nord Stream AG накануне заявил, что никаких изменений в графике проведения работ пока нет. Однако информации о дате возвращения турбины немецкой Siemens для компрессорной станции (КС) "Портовая", критически важной для работы "Северного потока", до сих пор нет.

Отмечается, что средний уровень заполненности немецких ПГХ по итогам газовых суток 18 июля составляет 65,05%, за день показатель снизился на 0,01 процентного пункта после роста в предыдущие дни. Сейчас в них около 15 миллиардов кубометров газа.