МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ."Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 40,1 миллиона кубометров на 20 июля. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут в начале торгов среды

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 40,1 миллиона кубометров на 20 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.