МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ."Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 40,1 миллиона кубометров на 20 июля. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 40,1 миллиона кубометров на 20 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.
https://1prime.ru/gas/20220720/837543391.html
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