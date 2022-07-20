"Газпром" поставил в Китай очередной рекордный суточный объем газа
"Газпром" поставил в Китай рекордный суточный объем газа, поставки идут сверх контрактных объемов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Газпром" 19 июля поставил по "Силе Сибири" в Китай рекордный суточный объем газа, поставки на китайский рынок идут сверх контрактных объемов, сообщила компания.
"Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" — 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время "Газпром" ведет поставки сверх суточных контрактных количеств", — сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
https://1prime.ru/gas/20220720/837546120.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.