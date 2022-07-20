МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Газпром" 19 июля поставил по "Силе Сибири" в Китай рекордный суточный объем газа, поставки на китайский рынок идут сверх контрактных объемов, сообщила компания. Путин отверг попытки взвалить ответственность на "Газпром" за проблемы в ЕС

"Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" — 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время "Газпром" ведет поставки сверх суточных контрактных количеств", — сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.