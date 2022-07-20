В ЕК рассчитывают на высокие объемы поставок нероссийского СПГ зимой
В ЕК рассчитывают на высокие объемы поставок нероссийского СПГ в Евросоюз зимой
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает на высокие объёмы поставок нероссийского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз зимой, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
"Мы предполагаем, что поставки нероссийского СПГ и трубопроводного (газа — ред.) останутся высокими на протяжении зимы", — сказала она.
Как сообщила ЕК в среду, в первой половине 2022 года импорт нероссийского СПГ в ЕС вырос на 21 миллиард кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт нероссийского трубопроводного газа также поднялся — на 14 миллиардов кубометров, отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/gas/20220720/837549151.html
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