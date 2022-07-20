БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает на высокие объёмы поставок нероссийского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз зимой, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции. ЕК представит предложения по экономии энергии в ЕС и подготовке к зиме

"Мы предполагаем, что поставки нероссийского СПГ и трубопроводного (газа — ред.) останутся высокими на протяжении зимы", — сказала она.

Как сообщила ЕК в среду, в первой половине 2022 года импорт нероссийского СПГ в ЕС вырос на 21 миллиард кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт нероссийского трубопроводного газа также поднялся — на 14 миллиардов кубометров, отмечается в сообщении.