БЕРЛИН, 20 июл — ПРАЙМ. Объём поставляемого газа из РФ через "Северный поток" должен составить 800 ГВт в час, сообщил в среду глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. ЕК представит предложения по экономии энергии в ЕС и подготовке к зиме

"Около 800 ГВтч газа номинированы на 21 июля 2022 года на немецких точках входа "Северного потока", — написал Мюллер в соцсети Twitter.

Данные главы агентства превысят объём поставок, которые фиксировались до начала профилактических работ, на 100 ГВт в час. При этом максимум до резкого обвала в конце мая составлял 1750 ГВт в час.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.

С середины июня, еще до техобслуживания, экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением — на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром".

Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" со своей стороны выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.