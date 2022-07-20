В Испании заявили, что страна выступает против инициативы ЕК о снижении спроса на газ на 15%
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Испания выступает против инициативы Еврокомиссии, предложившей странам ЕС снизить спрос на газ на 15%, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.
Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.
"Испания выступает против навязывания требований, которые превышают ту часть обязательств, которые к нам относятся", — приводит слова вице-премьера на пресс-конференции газета Independiente.
Она выразила глубокое сожаление по поводу "отсутствия диалога" Еврокомиссии со странами-членами и обратилась к министрам энергетики с призывом разрешить разногласия на встрече в Брюсселе через неделю.
Рибера заявила, что правительство будет защищать интересы деловых кругов страны, поскольку сокращение использования газа может привести к "серьезной потере конкурентоспособности" испанской промышленности.
Как дала понять вице-премьер, "что бы ни случилось", испанцы не пострадают от сокращения поставок, учитывая запасы и возможности Испании по импорту сжиженного природного газа.
Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
https://1prime.ru/gas/20220720/837552369.html