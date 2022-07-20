МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Поставки газа из России по "Северному потоку" в четверг, 21 июля, составят 30% от пропускной мощности газопровода, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. В Еврокомиссии назвали возможный объем дефицита газа этой зимой

"Теперь заявлены приблизительно 530 ГВт/ч в день для "Северного потока" на 21 июля. Это означало бы 30% загрузки. Возможны дальнейшие изменения", — написал Мюллер в Twitter. Ранее в среду глава регулятора сообщал об объеме в 40% от максимальной пропускной мощности.

В среду компания OPAL Gastransport GmbH — оператор газопровода Opal, принимающего газ из "Северного потока", предположила, что поставки по "Северному потоку" будут возобновлены на уровне в 40% от максимума.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.

При этом с середины июня, еще до техобслуживания, экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением — на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром".

Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.