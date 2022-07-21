МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Газпром" после возобновления прокачки газа по "Северному потоку" сообщил Eni, что с четверга нарастит поставки топлива с 21 до 36 миллионов кубических метров, заявила итальянская нефтегазовая компания. Поставки газа по "Северному потоку" достигли 30% мощности

"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 36 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 21 миллиона кубометров, которые осуществлялись в последние дни", — говорится в коммюнике.

Отмечается, что о значительных изменениях в объемах поставок Eni сообщит дополнительно и предоставит обновленные данные.

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, объем прокачки топлива за час с 7.00 до 8.00 мск достиг почти 1,9 миллиона кубометров. При этом заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки.

При этом Eni 11 июля сообщила, что "Газпром" проинформировал ее о сокращении поставок газа с 32 до 21 миллиона кубов в сутки.