МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Россия не виновата в том, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой, что инфляция продолжает расти и что западные компании потеряли вложения в российскую экономику. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев. Медведев назвал 11 "грехов", в которых Запад обвиняет Россию

По его словам, Москва не несет ответственности за то, что "европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению" и приведя к угрозе холодной зимы для граждан Евросоюза.

Медведев подчеркнул, что Россия также не виновата в инфляции в западных странах и в том, что европейские и американские компании потеряли свои многомиллиардные вложения в российскую экономику.

Полный перечень того, в чем Россия не виновата, опубликован в Telegram-канале Медведева.