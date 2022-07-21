Если европейцы замерзнут, Россия не виновата, заявил Медведев
Медведев заявил, что Россия не виновата, что европейцы будут мерзнуть зимой
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Россия не виновата в том, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой, что инфляция продолжает расти и что западные компании потеряли вложения в российскую экономику. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев.
По его словам, Москва не несет ответственности за то, что "европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению" и приведя к угрозе холодной зимы для граждан Евросоюза.
Медведев подчеркнул, что Россия также не виновата в инфляции в западных странах и в том, что европейские и американские компании потеряли свои многомиллиардные вложения в российскую экономику.
Полный перечень того, в чем Россия не виновата, опубликован в Telegram-канале Медведева.
https://1prime.ru/gas/20220721/837555448.html
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