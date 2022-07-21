МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Подземные хранилища газа в России заполнены на 81% от целевого уровня, который планируется достичь в ноябре, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Шульгинов рассказал о подготовке ДНР, ЛНР и освобожденных территорий к зиме

"У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища. Сегодня уровень закачки составляет 81% от целевого уровня, который мы должны достигнуть в ноябре", — сказал глава Минэнерго ходе доклада о работе отрасли и подготовке к осенне-зимнему периоду. Он добавил, что в России нет и проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного.

"Газпром" сообщал, что к зиме в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа — 72,662 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная производительность выйдет на новый максимум — 852,4 миллиона кубометров в сутки.