Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81% от целевого
Шульгинов оценил уровень закачки газа в подземные хранилища в России в 81% от целевого
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Подземные хранилища газа в России заполнены на 81% от целевого уровня, который планируется достичь в ноябре, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища. Сегодня уровень закачки составляет 81% от целевого уровня, который мы должны достигнуть в ноябре", — сказал глава Минэнерго ходе доклада о работе отрасли и подготовке к осенне-зимнему периоду. Он добавил, что в России нет и проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного.
"Газпром" сообщал, что к зиме в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа — 72,662 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная производительность выйдет на новый максимум — 852,4 миллиона кубометров в сутки.
https://1prime.ru/gas/20220721/837559570.html
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