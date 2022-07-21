СМИ: турбина для "Северного потока" застряла при транзите в Германии якобы из-за России
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Транспортируемая из Канады турбина для газопровода "Северный поток" застряла при транзите в Германии из-за якобы отсутствия разрешения со стороны России для ее возвращения, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, что возвращение турбины может занять несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.
"Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу "Северный поток", застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно", — говорится в сообщении агентства Рейтер.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию, а о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту.
"Северный поток" — основной маршрут поставок российского газа в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была в середине июня. Москва неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
https://1prime.ru/gas/20220721/837564635.html