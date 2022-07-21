МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Транспортируемая из Канады турбина для газопровода "Северный поток" застряла при транзите в Германии из-за якобы отсутствия разрешения со стороны России для ее возвращения, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

Отмечается, что возвращение турбины может занять несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.

"Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу "Северный поток", застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию, а о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту.

"Северный поток" — основной маршрут поставок российского газа в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была в середине июня. Москва неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.