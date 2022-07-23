Daily Mail: Британия увеличила экспорт газа в Европу под угрозой его дефицита зимой
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Национальная энергосистема Британии остро нуждается в экстренном разрешении на закачку большего объема газа для своих хранилищ. Это необходимо, чтобы в последствии, холодной зимой, суметь обеспечить трафик этого топлива в Европу, сообщает Daily Mail.
"Национальная энергосистема требует срочного увеличения мощности газопровода Норфолк-Балгзанд", — пишет издание.
При этом отмечается, что за последние несколько месяцев с острова на материк уже отправлены рекордные объемы природного газа.
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"Охваченные полномасштабным энергетическим кризисом операторы увеличили пропускную способность британских и голландских трубопроводов, поскольку Европа готовится к предстоящим холодным месяцам", — говорится в статье.
Повышенный спрос на газ в ЕС способствовал увеличению экспорта газа из Великобритании на 185 процентов с 2020 по 2021 год. рекорд был поставлен в апреле 2022 года
Поясняется, что Великобритания может экспортировать топливо в Европу только в летние месяцы: зимой страна превращается в крупного импортера, так как ее энергосистема связана с недостатком хранилищ. Однако в последние месяцы королевство уже отправило рекордные объемы газа, чтобы помочь укрепить европейские поставки.
https://1prime.ru/gas/20220723/837584594.html