МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Национальная энергосистема Британии остро нуждается в экстренном разрешении на закачку большего объема газа для своих хранилищ. Это необходимо, чтобы в последствии, холодной зимой, суметь обеспечить трафик этого топлива в Европу, сообщает Daily Mail. Junge Welt: соседи отвернулись от США из-за санкций против России

"Национальная энергосистема требует срочного увеличения мощности газопровода Норфолк-Балгзанд", — пишет издание.

При этом отмечается, что за последние несколько месяцев с острова на материк уже отправлены рекордные объемы природного газа.

Ранее руководитель компании Shell предупредил о том, что гражданам Великобритании, возможно, потребуется ограничить потребление энергии

"Охваченные полномасштабным энергетическим кризисом операторы увеличили пропускную способность британских и голландских трубопроводов, поскольку Европа готовится к предстоящим холодным месяцам", — говорится в статье.

Повышенный спрос на газ в ЕС способствовал увеличению экспорта газа из Великобритании на 185 процентов с 2020 по 2021 год. рекорд был поставлен в апреле 2022 года

Поясняется, что Великобритания может экспортировать топливо в Европу только в летние месяцы: зимой страна превращается в крупного импортера, так как ее энергосистема связана с недостатком хранилищ. Однако в последние месяцы королевство уже отправило рекордные объемы газа, чтобы помочь укрепить европейские поставки.