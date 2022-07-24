МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Предложение властей Испании о реэкспорте газа в другие страны Европы являются формальностью. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича.

По мнению специалиста, предложение Испании реэкспортировать "голубое" топливо не более чем формальный план, который вовсе нельзя воспринимать как технически осуществимую схему.

Он отметил, что предложение Мадрида об экспорте порядка 69,3 тысячи кубических метров газа за один месяц не является настолько большим, чтобы решить проблему с этим видом энергоносителя на континенте.

Митрахович особо отметил, что большинство стран Евросоюза выступили против предложенного Еврокомиссией плана по сокращению потребления этого топлива на 15 процентов. В частности, отмечает эксперт ФНЭБ, Испания значилась в списке несогласных в числе первых.

"Не желая сокращать потребление газа, Испания должна показать, что у нее есть альтернативный план — например, по транспортировке сжиженного природного газа который приходит в Испанию, который можно направлять во Францию и дальше по Европе", — прокомментировал эту идею Мадрида специалист. Что касается реализации такого плана, то для этого потребуется строительство нового газопровода. Это займет время.

Митрахович помимо этого посоветовал в целях реализации энергокризиса странам Европы пригонять плавучие терминалы по регазификации к территориям тех государств, которые такой вид топлива сами получить не могут, в частности, в Германию.

"Конечно, это будет дорого, но из Испании слишком далеко качать газ в Германию", — подытожил собеседник издания.