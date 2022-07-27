МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Прокачка российского газа по "Северному потоку" начала снижаться, сокращение уже достигло 10%, следует из данных Nord Stream AG и немецких операторов ГТС. Стоимость газа в Европе приблизилась к 2350 долларам за тысячу кубов

Так, в начале газовых суток поставки держались на уровне вторника, однако уже ко второму часу торгов показатели снизились и к 9.00 мск составили приблизительно 2,2 миллиона кубических метров.

Данные о номинациях на прокачку по магистралям Nel и Opal свидетельствует о том, что физический поток топлива по "Северному потоку" должен значительно сократиться с 9.00 мск.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности трубы, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая". В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.