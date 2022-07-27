МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Прокачка российского газа по "Северному потоку" упала до 18% от максимальной мощности трубы, сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade. Стоимость газа в Европе приблизилась к 2350 долларам за тысячу кубов

Согласно релизу, с 9.00 мск среды поставки топлива составляют 1,28 миллиона кубических метров в час или около 31 миллиона кубов в сутки.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая".

В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.