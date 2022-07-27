ПАРИЖ, 27 июл — ПРАЙМ. Франция рассчитывает заполнить свои стратегические газовые хранилища на 100% к ноябрю, рассказала министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше телеканалу TF1. По-хорошему не поняли. Европа приносит своих в жертву ради газа

"Наша цель — заполнить стратегические газохранилища на 100% к 1 ноября. Мы поставили себе эту более амбициозную цель", — сообщила она.

По словам министра, эти показатели превосходят установленные Еврокомиссией цели, однако французские власти намерены приложить максимальные усилия, чтобы защитить своих граждан и подготовить страну к зимнему сезону.

Министры энергетики стран-членов Европейского Союза во вторник приняли новый регламент, предполагающий добровольное снижение потребления газа минимум на 15% относительно показателей последних пяти лет. Вместе с тем был согласован механизм оповещения, который могут активировать при угрожающем дефиците топлива в хранилищах или чрезвычайно высоком спросе на него.