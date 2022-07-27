РИМ, 27 июл — ПРАЙМ. "Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа с 27 июля, рассказала итальянская нефтегазовая группа. Поставки российского газа по "Северному потоку" упали до 18% мощности

"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 27 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни", говорится в заявлении.

В случае каких-либо существенных изменений в объемах поставок российского топлива Eni сообщит дополнительно, уточняется в сообщении.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая".

В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.