"Газпром" сообщил итальянской Eni о сокращении поставок газа в среду до 27 миллионов кубов
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РИМ, 27 июл — ПРАЙМ. "Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа с 27 июля, рассказала итальянская нефтегазовая группа.
"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 27 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни", говорится в заявлении.
В случае каких-либо существенных изменений в объемах поставок российского топлива Eni сообщит дополнительно, уточняется в сообщении.
"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая".
В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.
https://1prime.ru/gas/20220727/837620202.html
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