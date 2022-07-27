ПАРИЖ, 27 июл — ПРАЙМ. Лидером среди европейский стран по уровню цен на газ стала Швеция, за ней следуют Нидерланды, сообщил специализирующийся на энергетической статистике портал Energievergelijk.nl. Германии предрекли дефицит туалетной бумаги из-за нехватки российского газа

Аналитики изучили цены на электроэнергию для домохозяйств в 33 европейских государствах.

Так, в Швеции жители платят 2,31 евро за кубический метр газа, что эквивалентно 0,2379 евро за киловатт-час. В Нидерландах гражданам придется заплатить 2,25 евро за кубометр или 0,2319 евро за киловатт-час. Кроме того, королевство занимает десятое место в Европе по стоимости электроэнергии, которое в стране на четыре цента дороже, чем в среднем по Европе.

В среду биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 12% и приблизились к 2350 долларов за тысячу кубометров. Стоимость энрегоресурса резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки.