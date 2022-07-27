МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило снижение прокачки газа по "Северному потоку 1" до уровня в 19,5% максимальной мощности, газоснабжение страны при этом по-прежнему стабильно, говорится в ежедневном докладе ведомства. Названы европейские страны с самыми высокими ценами на газ

"Поставки газа по "Северному потоку 1" снижаются и находятся после объявленого на сегодняшний день снижения объема поставок на уровне 19,5% максимальной мощности", — говорится в сообщении.

При этом ведомство отмечает, что по состоянию на 06.00 (07.00 мск) поток газа был "непримичательным и находился в пределах нормальных колебаний", поэтому снижение поставок в сегодняшнем докладе ведомства не отображено.

"Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшение. Но газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена", — говорится в докладе.